Anastasiadis, Akıncı’ya yanıt verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 9 Ağustos tarihli görüşmede yaşananlar konusunda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yanıt verdi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 9 Ağustos görüşmesinde yaşananlara ilişkin önceki günkü açıklamalarını “karşılıksız bırakmadığını” yazdılar.

Habere göre Anastasiadis dünkü açıklamasında, “9 Ağustos görüşmesinde yaşananların gerek Akıncı gerekse kendisi tarafından BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’a anlatılmış olduğunu” belirterek, “Lute’u adaya gelmeye ikna edenin ve 9 Ağustos görüşmesinde uzlaşılanları içeren çerçevede yer alan ortak açıklamayı hazırlamasını sağlayanın bu anlatım olduğunu” iddia etti.

Anastasiadis, bunun dışında, üçlü görüşme öncesinde ortamı bozabilecek başka bir açıklama yapmak istemediğini belirtirken, “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı veya Kıbrıs Rum toplumunun liderinin, müzakere masasındaki diyaloğun sonucu olması gereken şartları, şu anda gayrı resmi görüşmeler aşamasında kabul etmesi söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Anastasiadis’in dün 15’incisi düzenlenen “Economist” konferansının kürsüsünden yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunu ve Güney Kıbrıs’ın enerji programına ilişkin konulara değindiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, “Her türlü kışkırtmaya ve kabul edilemez önerilere karşın ‘BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümü hedefiyle’ verimli bir diyalog gerçekleştirilmesi çabalarının başarısı için kararlılıkla ve siyasi iradeyle çalışmaya devam edeceklerini” ifade etti.

Doğu Akdeniz bölgesi ile AB arasında köprü kurma yönünde üstlendiklerini iddia ettiği role de vurgu yapan Anastasiadis, bölge ülkelerinin, Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgelerin uluslararası hukuk ve BM Deniz Hukuku sözleşmesi temelinde belirlenmesi gerektiğine inandıklarını iddia etti.

Anastasiadis konuşmasında, Türkiye’ye de çağrıda bulunarak, AB’nin de benimsediği, “Kıbrıs ile Türkiye arasındaki deniz alanlarının belirlenmesi yönünde yaptıkları çağrıya” yanıt vermesini istedi.

“Egemen ve bağımsız bir devlet olarak, her türlü kışkırtmaya karşın, egemenlik haklarını uygulamaya devam edeceklerini” ifade eden Anastasiadis, üçüncü ülkelerle gerçekleştirdikleri çoklu işbirliği anlaşmalarına da vurgu yaptı.

05/11/2019 14:37