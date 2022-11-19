Anastasiadis Almanya Başbakanı Scholz’la Berlin’de görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 23 Kasım 2022 tarihinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la görüşecek.

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19/11/2022

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Anastasiadis Almanya Başbakanı Scholz’la Berlin’de görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 23 Kasım 2022 tarihinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la görüşecek.

Alithia gazetesi, Alman hükmet sözcüsü Steffen Hebeshtreit’in düzenlediği basın toplantısında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 23 Kasım 2022 tarihinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la görüşeceğini açıkladığını aktardı.

Habere göre, Anastasiadis-Scholz görüşmesinde ikili ilişkiler, AB ve enerji konuları ele alınacak ve Berlin yerel saatiyle 18:15’te ortak basın açıklaması yapılacak.

19/11/2022 14:36
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TAGS: AnastasiadisAlmanya, Scholz, Berlin
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