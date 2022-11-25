Anastasiadis Almanya’dan memnun döndü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, temaslarda bulunmak için gittiği Almanya’dan memnun döndüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştüğünü ve Scholz’un, görüşmeden sonraki açıklamalarında, Almanya’nın BM kararları zeminindeki iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonu desteklediğini söylediğini yazdı.

Gazete, Scholz’un, müzakerelerin yeniden başlamasında yeni bir dinamik olmasını arzuladığını ve Almanya’nın, bu dinamiği her şekilde destekleyeceğini belirttiğini kaydetti.

Anastasiadis’in, Berlin’deki tüm temaslarında Türkiye’den bahsederek, AB’ye üye olmak isteyen bir ülkenin, bölgedeki barışı tehlikeye sokacak revizyonist politikaları olmaması gerektiğini vurguladığını yazan gazete, Türkiye’nin Rusya’ya, AB’nin uyguladığı yaptırımlardan kaçabilmesi için yardım ettiğine işaret eden Anastasiadis’in, Türkiye karşısındaki tutumuyla ilgili Almanya’ya açık mesaj verdiğini belirtti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi göndererek, Almanya’nın üzerinde baskı oluşturduğuna işaret eden gazete, Almanya’nın iki yıl önce, bölgede gerginlik yaratmaktan kaçınması koşuluyla Türkiye aleyhinde tedbir alınmaması için belirleyici rol oynadığını ve şimdi, Türkiye’nin “tahrik edici” eylemlerde bulunması halinde, Almanya’nın zor durumda kalacağını kaydetti.

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25/11/2022 12:08