Anastasiadis araştırma komitesinde ifade verecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kamuoyunda, ülkeye yatırım yapılması karşılığında yatırımcılara vatandaşlık verilmesi olarak bilinen “altın pasaportlar” konusunda, yarın araştırma komitesinde ifade vereceği haber verildi.

Anastasiadis’in, kızlarına ait olan hukuk bürosuyla ilgili “çıkar çatışması”, Suudi şeyhinin özel uçağıyla yaptığı bedava seyahatler ve başka birçok konuyla ilgili olarak, yarın araştırma komitesinde “altın pasaportlar” konusunda ifade vereceğini yazan Politis gazetesi, Anastasidis’in olağanüstü güvenlik önlemleri altında komitede ifade vereceğini ekledi.

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01/02/2021 13:06