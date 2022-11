Anastasiadis ardılına 'çeyiz düzmeye' çalışıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki gün Mısır’da gerçekleştirdiği bölgesel iş birliği, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB), Türkiye ve Kıbrıs sorunu ana eksenindeki temaslarını bugün de Kudüs ve Paris’te sürdüreceği bildirildi.

Fileleftheros, “Ardıla Başkanlık Çeyizi” başlıklı haberinde, Mısır, İsrail, Lübnan ve Fransa’yı “enerji, Kıbrıs sorunu ve Türkiye konularına şu ya da bu şekilde müdahil” gören Anastasiadis’in, Şubat 2023’te yerine geçecek yeni başkana “çeyiz hazırlamaya” çalıştığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, son seçimlerden galip çıkan Benjamin Netanyahu ile Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki bugüne kadarki ilişkileri gözden geçirecek, iki ülkenin Anastasiadis sonraki dönemde nasıl iş birliği yapacağını ele alacak.

Daha sonra eşi ve heyetiyle birlikte saat 12.00’de İsrail Cumhurbaşkanlığı’na giderek Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ile görüşecek olan Anastasiadis, Herzog’a “en üst onur nişanı olan başkanlık madalyası” verecek. İsrail Cumhurbaşkanlığı ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra Herzog’un onuruna vereceği yemeğe katılacak.

Gazete, Anastasiadis’in heyetinde Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in de yer aldığını, heyette olma amacının İsrail’den satın alınacak modern silah sistemleri ile ilgili anlaşmaları tamamlamak olduğunu yazdı.

Gazeteye göre beraberindeki heyetle birlikte Kudüs’ün ardından Paris’e gidecek olan Anastaiadis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un inisiyatifiyle düzenlenecek “Barış Forumu”na katılacak. Bu çerçevede Doğu Akdeniz’de şekillenen durum, Türkiye’nin faaliyetleri ve Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki enerji iş birliği konularının masaya yatırılacağı Anastaiadis-Macron görüşmesine büyük önem addediliyor.

Anastasidis gerek Paris’te Macron’la, gerek daha sonra gideceği Berlin’de Scholz ile yapacağı görüşmelerde, Kıbrıs müzakereleri yeniden başladığında Avrupa’nın soruna daha aktif katılımını sağlamayı hedefliyor.

Birkaç gün önce de Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde COP-27 konferansına (Conference of Patries to the United Nations Framework Conversation on Climate Change) katılan Anastasidis, yabancı yetkili ve liderlerle bir dizi görüşme yaptı. Bu çerçevede, kısa süre öne İsrail’le MEB sınırlandırması anlaşması imzalayan Lübnan’ın Cumhurbaşkanı ile Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında yapılan ancak 5 yıldır Lübnan Meclisi’nin onamadığı MEB sınırlandırma anlaşmasının güncellenmesini görüştü.

Rum Sözcü Marios Pelekanos’un yaptığı yazılı açıklamaya göre Anastasiadis, Şarm el Şeyh’te ayrıca Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan ve Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Raşit ile bir araya geldi, ABD hükümetinin iklim ve iklim değişikliği temsilcisi John Kerry ile kısa bir görüşme yaptı.

09/11/2022 10:15