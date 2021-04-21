Anastasiadis Atina’da Temaslarda Bulundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre konferansına hazırlık çerçevesinde gittiği Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştü.

Rum haber kaynaklarına göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Cenevre’deki gayrı resmi konferansın BM çatısı altında yapılacağını, bu durumun da gerçekleşecek görüşmelerin çerçevesini belirlediğini öne sürdü.

Miçotakis, Kıbrıs sorununa çözümün sadece iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde olabileceğini iddia ederek, Cenevre konferansının çerçevesinin BM Güvenlik Konseyi’nin tüm kararları temelinde gerçekleşeceğini öne sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ise bilindik tezlerini yinelediği açıklamasında, Kıbrıs sorununun sebebinin Türkiye olduğunu öne sürdü.

Cenevre konferansının BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlayıp başlayamayacağı hakkında fikir sahibi olmasını sağlayacağını ifade eden Anastasiadis, Kıbrıs’ın garantörlerinden biri olan Yunanistan’ın konferanstaki rolünün ise güvenlik ve garantiler konusuna odaklı olacağını vurguladı.

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21/04/2021 15:40