Anastasiadis, Avrupa Komisyonu’na Kiriakidu’yu Önerdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Komisyonu’na Rum komiser olarak Stella Kiriakidu’yu önerdiği ve bu önerisini Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i telefonla ilettiği haber verildi.

Alithia’nın “Kıbrıslı Avrupa Komiseri… Hristos (Stilianidis) Ayrılıyor, Stella (Kiriakidu) Gidiyor” başlıklı haberine göre, Kiriakidu isminin Ursula von der Leyen tarafından onaylanması ve Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenmesi gerekiyor.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan dün yapılan açıklamanın ardından Kiriakidu, kendisini Avrupa Komisyonu’na komiser olarak öneren Anastasiadis’e teşekkür etti. AKEL, DİSİ ve DİKO ise birer tebrik mesajı yayınladı.

Haravgi ise Kiriakidu’nun yeni Rum komiser olarak önerilmesinin ardından Rum meclisinde ondan boşalacak yerin doldurulması konusunda DİSİ ile Rum Başkanlık Sarayı arasında yeni bir “siyasi atama oyunu” başladığına dikkat çekti.

Habere göre, Kiriakidu’nun Avrupa Komisyonu’na gitmesi ile DİSİ meclis grubu güç kaybedebileceğinden DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, boş sandalyenin Sözcü Prodromos Prodromu ile doldurulması yönünde bastırıyor. Rum Başkanlık Sarayı ise Prodromu’nun tayinini açıklamaya hazır görünmüyor.

Haberde, Prodromu Saray’da kalırsa, mecliste boşalacak sandalye için ikinci sıradaki isimin Savia Orfanidu olduğu ancak geçmişte Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’ten güçlü destek bulan bu isme Averof Neofitu’nun olumlu yaklaşmadığı söylentilerine yer verildi.