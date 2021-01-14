Anastasiadis, basın özgürlüğüne darbe vurup Parascos’u işinden etti

Güney Kıbrıs’ta Rum Lider Nikos Anastasiadis, basın özgürlüğüne çok büyük bir darbe vurarak, Kıbrıslı Rum ünlü gazeteci Andreas Parascos’u işinden etti.

Kathimerini Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Andreas Parascos, Anastasiadis'le ilgili yazısını “yalanlamasını” isteyen patronuna karşı çıktı, patronu ondan habersiz gazetenin internet sayfasında onun adına “özür” yayınlayınca da istifasını sundu.

“Anastasiadis, altın pasaport için ‘altın yumurtalayan tavuk’ demiş”

Yenidüzen Gazetesi’nin Güney Kıbrıs medyasından derlediği habere göre, Kathimerini’nin 10 Ocak Pazar günkü sayısında Parascos “Anastasiadis’in zengin yabancılara verilen altın pasaportu altın yumurtlayan tavuk olarak gördüğünü” ve tam da bu nedenle Mont Peleran ve Crans Montana’da çözümsüzlüğe oynadığını yazdı.

Kıbrıs’ta çözüme destek veren görüşleriyle ve kayıp şahıslarla ilgili haberleriyle bilinen Parascos, Anastasiadis’in ‘iki devletli çözüm’ü de bu yüzden dile getirdiğini kaydetti.

Makale üzerine Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin Kıbrıs’taki sahibinin, Anastasiadis’in baskısı ile Parascos’tan ‘yalanlama ve özür’ talebinde bulunduğu, ancak deneyimli gazetecinin bunu kabul etmediği bildirildi.

Ancak Kathimerini Kıbrıs’ın internet sitesinde Andreas Parascos’un ‘yalanlama ve özür yazısı’ yayımlandı. Bunun üzerine Parascos ‘yalanlama ve özür’ yazısının kendisine ait olmadığını açıkladı ve gazetedeki görevinden istifa etti.

“İşte bu nedenle Mont Peleran ve Crans Montana çözümsüz kaldı”

Andreas Parascos’un istifa mektubu ve istifanın detayları Kıbrıs’ın güneyinde haber sitelerinde yer aldı. Parascos istifa mektubunda, Anastasiadis’in 2017 yılından bu yana iki devletli çözüm için çalıştığını söyleyerek, “Kendisi bana söyledi, ben de yazdım. 2018’in Mart ayından bu yana iki devletli çözüm için gerek Avrupa Birliği gerekse başpiskopostan rıza almaya çalışıyor” dedi.

Parascos, altın pasaportun altın yumurtlayan tavuk olduğunu fark eden Anastasiadis’in tam da bu nedenle Mont Peleran ve Crans Montana’da Maraş ve Güzelyurt’u çözümsüz bıraktığını da iddia etti.

Parascos istifa mektubunda El Cezire’de altın pasaport ve Şeysellere özel uçuşla ilgili haber yapılmasının ardından ‘kralın çıplak olduğunun’ ortaya çıktığını vurguladı.

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in müdahalesi sonucu yaşanan istifa, basın özgürlüğüne ciddi bir darbe olarak nitelendirildi.

Gazeteciler Birliği: Basın özgürlüğü demokrasinin köşe taşıdır

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıslı Rum Andreas Parascos’un, uğradığı muameleyi, yayınladığı bir açıklamayla kınadı. Birklik, “susturmaya, manipüle etmeye ve baskı kurmaya hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Birlik açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Güney Kıbrıs’ta Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Andreas Paraschos’ın Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nicos Anastasiades hakkında ‘K’ dergisinde kaleme aldığı yazısının ardından yaşanan olayları endişe verici olarak niteliyoruz. Bu durum, Güney Kıbrıs’taki basın özgürlüğünün sorgulanması açsından da önem arz etmektedir.

Yaşanan olay nedeniyle Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Andreas Paraschos istifa etmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, gazetecilikte haysiyet, prestij ve ahlak her şeyden önemlidir. Gazeteciyi susturmaya, manipüle etmeye ve baskı kurmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

İfade özgürlüğü ve bu özgürlüğün en etkili ve çağdaş yöntemlerle kullanılmasını içeren basın özgürlüğü, günümüz ileri demokrasilerinin köşe taşlarındandır.

Dünyanın birçok ülkesinde bağımsız habercilik yapmaya çalışan gazeteciler çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Basın özgürlüğüne yönelik tehditler demokrasileri de tehlikeye atmaktadır.

Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışanlar çoğunlukla karşılarında kendilerini susturmak isteyen güçleri buluyor. Basın özgürlüğünün kısıtlandığı ülkelerde gazeteciler, sansüre uğruyor, tehdit alıyor, kötü muameleye maruz kalma gibi risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Dünyanın birçok ülkesinde basın özgürlüğü ya yok veya ciddi derecede kısıtlanmış durumdadır.

İfade ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara, demokrasinin yara almasına müsaade etmeyeceğimiz gibi basın özgürlüğünün arkasında dimdik ayakta durmaya da devam edeceğiz.

Tüm bu gelişmeler ışığında basın özgürlüğü adına Güney Kıbrıs’taki Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Andreas Paraschos’a desteklerimizi iletir, ‘Basın özgürlüğü, hayatın özgürlüğüdür’ diyerek gazete veya gazetecilerin sesini kısmaya, sindirmeye yönelik bu tür uygulamaların karşısında olduğumuzu vurgularız.

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14/01/2021 12:36