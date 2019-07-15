Anastasiadis Başkanlar Konseyi’ni toplantıya çağırdı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önerisi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e iletildi.

Anastasiadis yarın Başkanlar Konseyi’ni toplantıya çağırdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Limasol’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov ile görüştü.

Görüşmede Illarinov’un; Anastasiadis’e Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal kaynakların ortak idaresiyle ilgili ortak bir komite kurulması konusunda BM Genel Sekreteri’ne de gönderdiği önerisini ilettiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in yaşanan gelişmeler ve bahse konu öneri hakkında bilgilendirmek için, yarın (SALI) Rum siyasi parti başkanlarından oluşan başkanlar konseyinin toplanması direktifi verdiğini bildirdi.

(BRT/RB)