Anastasiadis BM Genel Kurulu’na 23 Eylül’de hitap edecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 23 Eylül’de BM Genel Kurulu’na sesleneceği bildirildi.

Alithia’nın BM’deki Rum Daimi Temsilci Andreas Hacihrisanthu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kaynak gösterdiği habere göre hazırlık çalışmaları başlamış olan 77’nci BM Genel Kurulu 20 Eylül’de başlayacak, Anastasiadis ise Genel Kurul kürsüsüne 23 Eylül’de çıkacak.

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13/08/2022 13:22