Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin rapor taslakları konusunda konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün yaptığı bir açıklamada, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın tam koordinasyon içinde bulunduğunu vurgulayarak, Ankara’nın gerginlik yaratılması gibi olası isteklerine kapılmamaları gerektiği iddiasında bulundu.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Lefkoşa Rum kesiminde bulunan Japonya Büyükelçiliği'nde, Japonya eski başbakanı için açılan taziye defterini imzalamasının ardından gazetecilerin “işgal bölgelerinin ilhakı” iddialarıyla ilgili soruları yanıtlayan Anastasiadis, her şeyi soğukkanlılıkla takip ettiklerini ve ellerindeki bilginin söylentileri artırması gerektiğini düşünmediğini ifade etti.

Anastasiadis, “bunun haricinde Yunanistan’la birlikte, başkaları gibi revizyonist isteklere ve algılara sahip olmayan, Avrupa devletlerine yakışır bir tutum izlediklerini” de öne sürdü.

Hükümetin BM Genel Sekreteri'nin rapor taslaklarından memnun olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Anastasiadis, “önemli boşluklar ve kabul edilemez bir eşitleştirme (denklem) bulunduğunu” öne sürerek “gerek BM Genel Sekreteri, gerekse BM Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde uygun girişimin hazırlandığını” söyledi.

Bir gazetecinin ileri sürülen “Türk provokasyonlarının sürekli arttığı” yorumu üzerine ise Anastasiadis, bunları takip ettiklerini belirterek “bir yandan Türkiye hükümeti ve müttefiklerinin revizyonist politikalarını ortaya koyma gayretleriyle ilgili çaba gösterdiklerini, diğer yandan da her gidişata, her müttefike ve özellikle de AB’ye yönelik uygun girişimlerde bulunulduğunu” öne sürdü.

Anastasiadis, “Ankara’nın, kabul edilemez bir davranışı haklı göstermek için, gerginlik yaratılması gibi olası isteklerine kapılmaları gerektiğini düşünmediğini” de ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından BM Genel Sekreterine mektuplar gönderilmesi konusunda ise Anastasiadis, iddialarını kısaca şöyle sürdürdü:

“Bunlar dikteyle yapılan eylemlerdir. Dolayısıyla, evet, her şeyin gösteriş olsun diye, aynı zamanda kabul edilmeleri halinde gerçekten diyaloğun yeniden başlamasına yol açacak olumlu ortamın meydana gelmesine katkıda bulunacak önemli Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) aracılığıyla, bizim gerçekleştirdiğimiz inisiyatiflerin meydana getirdiği imajın tersine çevrilmesi için yapıldığını düşünüyorum.”

-Anastasiadis ABD’yle ilişkilere de değindi

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, ABD Büyükelçisi Judith Garber’in, ABD’nin bağımsızlığının 246’ncı yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz akşam ABD elçiliğinde düzenlediği resepsiyona da katılan Anastasiadis, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki harika ilişkiler yanı sıra bunun güçlendirilmesine dair ortak iradeye atıfta bulundu.

Konuşmasında “Kıbrıs’taki Türk işgali ile Ukrayna’daki Rus işgalinin benzerliklerine işaret eden ve bahanelerin aynı olduğu” iddiasında da bulunan Anastasiadis, Kıbrıs sorununa da atıfta bulunarak ileri sürülen “Türk uzlaşmazlığına aynı zamanda gerek Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları, gerekse deniz alanlarında sürekli yapılan meydana okumalara ve uluslararası hukuk ihlallerine” de işaret etti.

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13/07/2022 13:41