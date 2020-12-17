Anastasiadis: BM parametreleri dışındaki fikirler uygulanamaz

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta çözüm için BM parametrelerinden farklı bir fikrin uygulanamayacağını vurguladı.

Anastasiadis, “Vizyonumuz ve en yüksek önceliğimiz, adamızı, üzerinde anlaşmaya varılmış, BM Güvenlik Konseyi kararlarının sağladığı, gerçekten bağımsız ve egemen bir devlet kurmak için dışa bağımlılığın, garantilerin, askeri müdahale haklarının ve şimdiki yabancı askerlerin olmadığı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon esasında yeniden birleştirmekten başka bir şey değildir” dedi.

Ukrayna’nın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Ruslan Nimchynskyi’nin güven mektubunu kabul eden Anastasiadis, kendilerinin tüm taraflar için BM Genel Sekreteri’nin de katılımıyla, sürecin başlaması esasıyla ilgili ortamın, sürecin başlamasına destek olacağına ve çözüm şeklinin öngörülmesine yol açacak, en sonunda görüşlerin ve itirazların açıklanabileceği gayrı resmi konferans toplanmasının gerekli olduğuna ilişkin güçlü görüşlerini koruduklarına dikkat çekti.

Anastasiadis’in konuşması şöyle:

“BM Genel Sekreteri müzakere sürecini yeniden başlatmak için zemin hazırlamaya hazır olduğunu daha yeni açıklamışken Türkiye’nin ya Güney Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde sondaj faaliyetleriyle ya da tellerle çevrili Maraş'ı açarak uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi’nin 550 (1984) ve Maraş'ın yasal ve hak sahibi olanlara geri verilmesi çağrısının yapıldığı 789 (1992) sayılı kararlarını açıkça ihlal ederek tepki vermesi çok moral bozucudur.”

Nikos Anastasiadis konuşmasında ayrıca, Ukrayna hükümetinden “Türkiye’nin uzlaşmaz tutumunu, tek yanlı ve kışkırtıcı faaliyetlerini değiştirmesi, sürecin başlamasını kolaylaştıracak ortamın kurulmasında sürekli ve kalıcı şekilde gerginlikleri azaltmak için çalışmasına” yönelik her türlü çabayı göstermesini istedi; ancak o zaman başarı için gerçek beklentilerden söz edilebileceğini vurguladı.

Ukrayna’nın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Ruslan Nimchynskyi de, Güney Kıbrıs'ın ülkesinin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğine büyük değer verdiğini, aynı şekilde Ukrayna’nın da Güney Kıbrıs'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterdiğini, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon ilkesinde Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi amacıyla BM gözetiminde Kıbrıs’taki iki toplum arasında müzakere süreci olmasını memnunlukla karşıladığını bildirdi.

Büyükelçi Nimchynskyi, Güney Kıbrıs ve Ukrayna arasındaki ilişkiler konusunda da, karşılıklı faydalı olabilecek işbirliği için daha fırsat yaratılabileceğini, kendilerinin yeni dinamiklerle diyaloğu sürekli geliştirmeyi taahhüt ettiklerini belirtti.

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17/12/2020 21:45