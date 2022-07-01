Anastasiadis BMGS yardımcılarından Jenca ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadisi’in bugün Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Muavini Miroslav Jenca ile bir araya geldiği belirtildi.

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos konu hakkında yaptığı açıklamada görüşme sırasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, iki kesimli iki toplumlu federal çözüm temelinde, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürecin yeniden başlaması hedefiyle, çabaların sürdürülmesine hazır olduğu da dahil olmak üzere, Kıbrıs Rum tarafının bilindik tezlerini yinelediğini ifade etti.

Jenca ise açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin talimatlarının ardından, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Genel Sekreterinin misyonu temelinde müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyacak ortamın nasıl oluşturulabileceğini görmek için bir keşif görevi üstlendiği konusunda Anastasiadis’e bilgi verdiğini söyledi.

Jenca, yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından gazetecilere, Anastasiadis ile “çok iyi” ve “verimli” bir görüşme gerçekleştirdiğini de ifade etti.

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01/07/2022 14:32