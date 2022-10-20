Anastasiadis Brüksel’de

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Avrupa Konseyi toplantısına katılmak amacıyla dün Brüksel’e gitti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Konseyi toplantısına katılmak amacıyla dün Brüksel’e gittiğini, toplantı çerçevesinde Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan karşısındaki “sözde saldırgan tutumunu” da şikayet edeceğini yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Anastasiadis’in söz konusu toplantıda ayrıca, Ukrayna’daki savaş sebebiyle AB tarafından Rusya’ya uygulanan önlemlerin Türkiye tarafından uygulanmamasının, Türkiye’ye ekonomik fayda sağladığı ve AB’nin çabalarını baltaladığı tezlerini yineleyeceği ifade edildi.

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20/10/2022 12:01