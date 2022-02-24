Anastasiadis Brüksel’deki zirvede Miçotakis tarafından temsil edilecek

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24/02/2022

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Anastasiadis Brüksel’deki zirvede Miçotakis tarafından temsil edilecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ukrayna krizi sebebiyle acil toplanacak AB Zirvesi’ne, Dubai’de bulunması sebebiyle katılamayacak.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in EXPO 2020 Fuarı’na katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla Dubai’de bulunması sebebiyle AB Zirvesi’ne katılamayacağını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, zirvede kendisini Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in temsil edeceği konusunda AB’yi bilgilendirdi.

24/02/2022 11:04
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