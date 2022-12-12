Anastasiadis Brüksel’e gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, iki gün sonra Brüksel’de yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısı ile AB-ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) toplantısına katılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis’in bugün ise saat 12.45’te Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile görüşeceğini ve görüşmede, Slovakya’nın Kıbrıs sorunundaki ilkeli tutumu ile uluslararası hukuk ilkelerine bağlılığı konusunda teşekkürlerini sunacağını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Caputova’yı “Türk işgalinin sonuçları” ile Maraş, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ve “Kıbrıs Cumhuriyeti karasuları” içerisindeki ihlalleri konusunda bilgilendireceğini kaydetti.

Haberde, Anastasiadis’in 14 Aralık’ta AB-ASEAN Toplantısı’na; 15 Aralık’ta da Ukrayna’daki gelişmeler, enerji, ekonomi, savunma, güvenlik ve AB’nin dış ilişkilerinin görüşüleceği Avrupa Konseyi toplantısına katılacağı belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



12/12/2022 10:15