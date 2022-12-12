Anastasiadis Brüksel’e gidiyor

ads ads ads ads
12/12/2022

ads
ads
Anastasiadis Brüksel’e gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, iki gün sonra Brüksel’de yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısı ile AB-ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) toplantısına katılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis’in bugün ise saat 12.45’te Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile görüşeceğini ve görüşmede, Slovakya’nın Kıbrıs sorunundaki ilkeli tutumu ile uluslararası hukuk ilkelerine bağlılığı konusunda teşekkürlerini sunacağını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Caputova’yı “Türk işgalinin sonuçları” ile Maraş, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ve “Kıbrıs Cumhuriyeti karasuları” içerisindeki ihlalleri konusunda bilgilendireceğini kaydetti.

Haberde, Anastasiadis’in 14 Aralık’ta AB-ASEAN Toplantısı’na; 15 Aralık’ta da Ukrayna’daki gelişmeler, enerji, ekonomi, savunma, güvenlik ve AB’nin dış ilişkilerinin görüşüleceği Avrupa Konseyi toplantısına katılacağı belirtildi.

12/12/2022 10:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Anastasiadis, Brüksel,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.