Anastasiadis, Bütçenin 5 Stratejik Ayağı Konusunda Açıklamalarda Bulundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, önceki gün onaylanan bütçenin 5 stratejik ayağı bulunduğunu söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Anastasiadis, pandemi nedeniyle yara alan işletmelerin ve çalışanların desteklenmeye devam edeceğini ve yalnızca bu ay, bu amaç için harcanan paranın 330 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Habere göre Anastasiadis, refah ve destek devleti olma yolunda da atım atıldığını ve 2021 yılı bütçesinde en çok giderin sağlıkta olacağını belirtti. Anastasiadis, hassas grupların korunması, ev ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer ihtiyaçları için 2 milyar 914 milyon Euro’luk harcama öngörüldüğünü kaydetti.

Anastasiadis, bütçenin bir diğer stratejik ayağının ise iyileştirme ve kalkınmaya odaklandığını ifade ederek, eğitimin desteklenmesi için de 1 milyar 297 milyon Euro’luk gider öngörüldüğünü söyledi.

Dördüncü stratejik hedefin savunmayla ilgili olduğunu belirten Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin karşı karşıya olduğu tehditler” göz önünde bulundurularak, bütçeye 71 milyon Euro’luk ek gider konulduğunu kaydetti.

Anastasiadis, beşinci stratejik hedefin ise yapılacak reformlarla ilgili olduğunu ve buna yerel yönetimlerde reform, refah devleti olma yolunda yeniden yapılanma, sosyal hizmetler dairesinin modernleştirilmesi ve güçlendirilmesi vb. hedefler bulunduğunu ifade etti.

VİRÜSÜN HAFTALIK MALİYETİ 775 MİLYON EURO… GELİR KAYBI 150 MİLYON EURO

Gazete, bir başka haberinde de, Güney Kıbrıs’ın bütçesinin onaylandığını; ancak Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’in açıklamalarına göre, Covid-19’un Güney Kıbrıs ekonomisine haftalık 775 milyon Euro maliyeti bulunduğunu yazdı.

Habere göre Petridis, kapanma nedeniyle devletin gelir kaybının da 150 milyon Euro civarında olduğunu söyledi.

Bu habere tepkiniz:



23/01/2021 13:39