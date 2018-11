Anastasiadis, Çavuşoğlu’na Yanıt Verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun garantiler konusunda kısa zaman önce yaptığı açıklamaya yanıt vererek “bu açıklamaların hayal dünyasında yaşayanları uyandırmasını umduğunu ifade ettiği” belirtildi.



Politis gazetesinin haberine göre, bir gazetecinin “Kıbrıs sorununda kaygı verici bir sakinlik hüküm sürdüğüne” dair ifadesi üzerine ise Anastasiadis “sakinliğin olumsuz bir şey olduğu anlamına gelmediğini” dile getirdi.



Anastasiadis, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’a görüşme tarihi vermediği konusundaki bir soruyu yanıtında, bu konu hakkında bir fikri olmadığını ifade etti. Rum lider, Lute’tan, referans çerçevesinin belirlenmesine ilişkin yoğun bir diyalog gerçekleşmesi için, geri gelmesine fırsat verecek hareketler beklediklerini ifade etti.



“İŞLEVSEL OLMAYAN BİR ÇÖZÜMÜ KABUL ETMEYECEĞİM”



Fileleftheros gazetesinde yer alan bir habere göre ise Anastasiadis, işlevsel olmayan bir çözümü kabul etmeyeceği gibi, bunu halka da sunmayacağına dair taahhüdünü yeniden vurguladı.



İngilizlerin işkenceleri sonucunda hayatını kaybeden 14 EOKA’cıyla ilgili düzenlenen bir anma etkinliğinde konuşan Anastasiadis “Kıbrıs Hellenizminin işlevsel olmayan bir çözümü onaylayıp onaylamayacağı konusunda duyduğu şüpheyi ifade ederek, halkın emriyle bulunduğu bu konumda kaldığı sürece, böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini ve halka da sunmayacağını” yineledi.



Anastasiadis açıklamasında ayrıca, bazı kişilerin Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Crans Montana konferansının başarısız olmasının akabinde gönderdiği mesajlara, aynı zamanda “kısa zaman önce garantilerin kaldırılması ve Türk Ordusunun çekilmesini hayal edenlerin rüyadan uyanmaya çağırdığı” açıklamalarına sağır olduklarını da söyledi.



“Kıbrıs Rum toplumu bir planı anlaşmayı onaylamaya veya reddetmeye çağrıldığı zaman, ertesi gün ne olacağı endişesi veya kaygısı taşımaması için, Kıbrıs sorununa onurlu, işlevsel ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla diyaloğa başlamaya hazır olduğunu” ifade eden Anastasiadis, bazı kişilerin dinlemek istemediklerini ve bazı kişilerin de olayları takip etmediklerini söyledi.



Sözlerinin devamında “Kim çözüm istemiyor? Kim mevcut durumun kabul edilemez olduğuna ve her geçen günün daha kötü oldu bittiler meydana getirdiğine itiraz ediyor?” sorularını soran Anastasiadis, Kıbrıslı Rumlar tarafından kabul görmeyecek olan bir çözüme ulaşılması durumunda, daha kötü sonuçlara ulaşılacağını ve sorumluluğun herkese ait olacağını sözlerine ekledi.



PRODROMU NATO TARTIŞMASI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI



Fileleftheros gazetesine göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromos ise NATO konusunda başlayan tartışmayla ilgili açıklamasında, Rum hükümetinin NATO garantileri meselesini tartışmadığı gibi, hiçbir zaman ortaya koymadığını da söyledi.



Kriterin vatanın menfaatleri olduğunu ve bu çerçevede hiçbir şeyin ihtimal dışında bırakılmaması gerektiğini ifade eden Prodromu, önemli olanın müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulların şekillenmesi olduğunu belirterek, “garantilerin muhafaza edilmesi ve Türk askeri birliklerinin kalmasıyla, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının düşünülemeyeceğini” iddia etti.



“Kıbrıs’ın vesayet altında olmaya devam edemeyeceğini” ileri sürerek, Anastasiadis’in yeni bir güvenlik sisteminde BM ve AB’den faydalanılması konusundaki önerilerine atıfta bulunan Rum sözcü “Kıbrıs’ın çıkarlarına karşı dogmatik olmaktan kaçınmaları gerektiğini” ifade etti.



“Türk tarafının adayı Ankara’nın mengenesinde tutmak istediği” iddiasında da bulunan Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ülkeyi mevcut modası geçmiş güvenlik sisteminden kurtaracak herhangi bir seçeneği dışlamadığını sözlerine ekledi.



AKEL’İN AÇIKLAMASI



Haravgi gazetesi ise NATO tartışmaları konusuna yer ayırdığı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’ta yaptığı görüşmelerle ilgili “kirli çamaşırların bir bir ortaya çıkmakta olduğunu” yazdı.



Desantralize (gevşek) federasyon fikrinin akabinde, şimdi de NATO garantileri konusunun Anastasiadis’in New York temaslarında ele alındığının ortaya çıktığını kaydeden gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun geçen pazartesi akşamı gerçekleşen bir etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verdi.



Konuşmasında, NATO meselesinin somut ve doğru olduğunu söyleyen Kiprianu, açıklamasında ayrıca Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, NATO’nun müdahil olacağı bir çözümü kabul etmelerinin söz konusu olup olmadığı konusunda gayri resmi bir şekilde partinin bir üyesinin ağzını yokladığını da açıkladı.



Kiprianu, NATO’nun müdahil olmasına ilişkin tartışmanın garantör güçlerin New York’taki görüşmesinde gerçekleştiğini de iddia etti.



Gazeteye göre, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise açıklamasında, Anastasiadis’in desantralize federasyon tartışmasını açmasının akabinde, şimdi de NATO garantileri konusunu açtığını ifade etti.



Şu an Anastasiadis’in bu konuyu neden açtığını yalnızca kendisinin bildiğini iddia eden Stefanu, Anastasiadis’in bu konuyu açarak iç cephede yeni tartışmalar ve anlaşmazlıklara neden olduğunu, aynı zamanda yeni çıkmazlara yol açtığını söyledi.



Stefanu açıklamasında, kritik olan meselenin müzakerelerin yeniden başlaması için referans şartlarında anlaşamaya varılması olduğunu ve Anastasiadis’in de buna odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.



EDEK İLE EKOLOGLAR DA NATO GARANTİLERİNE KARŞI



Fileleftheros’a göre, EDEK ile Ekologlar ise NATO garantileri konusunda başlayan tartışma konusunda yaptıkları açıklamada, garantilerin her çeşidine karşı olduklarını ifade ederek, Kıbrıs sorununun çözümünün hiçbir çeşit garanti içermemesi gerektiği iddiasında bulundular.



ÇAVUŞOĞLU-GUTERRES GÖRÜŞMESİ RUM BASININDA



Bu arada gazeteler, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM merkezindeki bir toplantı çerçevesinde yaptıkları görüşmeye de yer verdi.



Haber, Haravgi gazetesinde “Kıbrıs Sorunu Guterres ile Çavuşoğlu’nun Kısa Süreli Görüşmesindeki Konular Arasında”, Politis’te “Çavuşoğlu Genel Sekreterini Gördü”, Fileleftheros’ta ise “Guterres ile Mevlüt Kıbrıs Sorununu Görüştüler” başlığıyla yer buldu.