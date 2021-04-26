Anastasiadis Cenevre’ye Gitmek Üzere Adadan Ayrıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve beraberindeki heyet, Cenevre’de yapılacak olan 5+BM konferansı için bu sabah adadan ayrıldı.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, müzakere grubu üyeleri, Başsavcı başkanlığındaki hukuk grubu ve siyasi parti başkanları eşlik ediyor.

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26/04/2021 10:57