Anastasiadis cinsel eğitim yasasını onayladı

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13/12/2022

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Anastasiadis cinsel eğitim yasasını onayladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün uluslararası sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülükleri göz önünde bulundurarak, okullarda cinsel eğitim verilmesiyle ilgili yasayı onayladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in Başsavcılık’tan gelen olumsuz görüşe rağmen, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile Avrupa Konseyi’nin Çocukların Cinsel İstismardan Korunması Sözleşmesi’nin gerektirdiklerini göz önünde bulundurarak yasayı imzaladığını yazdı.

Gazete, ilgili yasanın, ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim alan çocuklara devletin cinsel istismarın tehlikeleri konusunda eğitim vermesini zorunlu kıldığını belirtti.

Haberde, Anastasiadis’in ipotekli malların satışının ertelenmesiyle ilgili yasayı da onayladığı kaydedildi.

13/12/2022 10:03
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TAGS: Anastasiadis
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