Anastasiadis Covid-19 aşısı oldu

Nikos Anastasiadis bu sabah Covid-19 aşısı oldu.

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28/12/2020

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Anastasiadis Covid-19 aşısı oldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bu sabah Covid-19 aşısı oldu.

Anastasiadis’in vatandaşları teşvik etmek için bu sabah 9.30 sıralarında Latsion Sağlık Merkezinde Covid-19’a karşı geliştirilen aşıyı yaptırdığını bildiren Rum haber kaynakları, Anastasiadis’in aşı olmasının ardından yaptığı açıklamada, aşıyı bir yaşam hediyesi olarak nitelendirerek, bu gelişmeden ötürü memnun olduğunu belirttiğini aktardılar.

28/12/2020 10:44
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TAGS: Anastasiadis, Covids-19, aşı, güney kıbrıs, haberkıbrıs,
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