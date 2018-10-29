Anastasiadis: Çözüm işlevsel, devlet de tam bağımsız olmalı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 28 Ekim Ohi günü dolayısıyla dün Başpiskoposlukta düzenlenen etkinliğin ardından yaptığı konuşmada “konfederasyon veya iki devlet çözümü gibi başka çözüm şekillerini tartışma tehlikesi veya ikileminden kaçınmak isteniyorsa, çözümün işlevsel, devletin de tam anlamıyla bağımsız olması gerektiğini” söylediği ifade edildi.



Anastasiadis’in bu açıklamasıyla, özellikle son dönemde AKEL’den aldığı eleştirilere aynı zamanda iki devlet ve konfederasyon konularında söylenenlere dolaylı bir şekilde yanıt verdiğini yazan Alithia gazetesi, Anastasiadis’in sözlerinin devamında “bu yüzden, işlevsel bir çözüme varılmasını ilke olarak ortaya koyuyorsanız, bu düşünen her vatandaşı endişelendiren şeyleri önlemek içindir” ifadelerini kullandığını aktardı.



Önümüzdeki Çarşamba günü liderlerle görüşmeler yapmak için adaya gelecek olan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la yapacağı görüşmeden sonra halkı bilgilendireceğini de açıklayan Anastasiadis, ne düşündüğü, nasıl düşündüğü ve halkın önündeki seçenekler konusunda bilgilendirme yapacağını ifade etti.



Anastasiadis devamla “ya işlevsel ve bağımsız bir devlet varlığını tercih edeceklerini, ya da muhtemelen başka bir ülkenin parçası olacak bir devlet varlığı veya içinde her daim işlevsiz bir çözüm barındıracak yeni bir başarısızlığa veya acılara ulaşılacağını” öne sürdü.



Çarşamba günü Lute’la yapacağı görüşmeyle ilgili beklentileri konusunda ise Anastasiadis, bunun bir keşif görevinden ibaret olduğunu söyledi.



Anastasiadis devamla “Hemen bir şey olması için, (Lute’un) somut fikirler üretmesini beklemeyin. Bu (ziyaret) tamamen keşif niteliklidir” ifadelerini kullandı.



PARTİLER



AKEL’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis aleyhindeki eleştirilerini dün de sürdürdüğünü de yazan gazete, AKEL’in bu kez de Anastasiadis’i “şüpheli bir sessizlikle” suçladığını kaydetti.



Gazeteye göre AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis açıklamasında, “korku ve tedirginlik” ifade ederek, hali hazırda bilinmeyen sulara girmiş olabileceklerini ve ülkenin de kayalara vurmuş olabileceğini ifade etti.



Lukaidis, “AKEL’in hiçbir şekilde herhangi bir taksim şeklini kabul etmesinin söz konusu olmadığını” da yineledi.



Gazeteye göre DİSİ Basın Sözcüsü Nikos Tornaritis de açıklamasında, kendileri için, kurtuluş ve yeniden birleşme hedefine güvenlik içerisinde ulaşmanın tek yolunun federasyon olduğunu söyledi.



Tornaritis bunun DİSİ partisinin ezelden beridir tezi ve partinin doğmasının sebeplerinden biri olduğunu da ifade etti.



Haber Politis gazetesinde “Anastasiadis Lute’un Fikirler Getirmediğini Söyledi- Lute’la İlgili Beklentileri Düşürdü- AKEL: Başkandan Şüpheli Sessizlik”, Haravgi’de “Lute’un Ziyareti Keşif Nitelikli- Anastasiadis Lute’un Fikirler Getirmesinin Beklenmemesi Gerektiğini Söylüyor- AKEL: Şüpheli Sessizlik, DİSİ: Hedef Federasyon, DİKO: Başkan Tezini İzah Etmedi”, Fileleftheros’ta ise “Anastasiadis: İşlevsel Çözüm ve Bağımsız Devlet” başlıklarıyla yer aldı.



Öte yandan Fileleftheros gazetesi başka bir haberinde ise, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un çarşamba günü, Kıbrıs’ta liderlerle bir araya geleceğini yazdı.



“BM’nin Lute’un ziyareti aracılığıyla, Kıbrıs sorunu kartlarını yeniden karıştırmaya çalışacağını, ancak müzakerelerin yıl içerisinde başlaması konusunda başarılı olunmasının olası olarak addedilmediğini” yazan gazete, öte yandan Lute’un liderlerden “müzakerelerin devamına bağlı oldukları” yanıtını alacağını önceden bildiğini kaydetti.



Liderler arasında Cuma günü yapılan görüşmenin manzarayı kısmen netleştirdiğini, fakat bunun müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin herhangi bir işaret vermediğini kaydeden gazete, Lute’un müzakerelerin yeniden başlaması için hareketler olması amacıyla, Guterres çerçevesiyle ilgili ortak bir yorum arayacağını belirtti.



Gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili raporunun yarın BM Güvenlik Konseyi’nde ele alınmasının beklendiğini de ekledi.