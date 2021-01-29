Anastasiadis: Çözüm konusunda görüşümüz net

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun arzulanan çözümüyle ilgili onaylanmış yetki şartlarının değişmesine kesinlikle rızası olmadığını açıkladı, “Bizim görüşümüz açıktır” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “Kıbrıs’la ilgili gayrı resmi konferansta tüm görüşleri dinlemeye açık olacağı” şeklindeki açıklamalarını yorumlaması istenen Anastasiadis, “Bu tarafların görüşlerine bağlıdır” dedi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununun arzulanan çözümüyle ilgili yetki şartları değişikliği için Güvenlik Konseyi’ne başvurusunda tarafların rızasının gerektiğine dikkat çeken Kıbrıslı Rum lider, “Bizim görüşümüz açıktır. Dolayısıyla hiçbir şekilde böyle bir uzlaşma olasılığı yoktur” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres dün akşam bir soru üzerine, “Eğer tarafların müzakerelerin kapsamını genişletmek gibi bir anlaşmaları varsa ortak bir anlaşmaya tercüman olmak anlamında ben her zaman Güvenlik Konseyi’ne gitmeye hazırım” demişti.

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29/01/2021 21:01