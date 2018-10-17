Anastasiadis, Çözüm Şekli Tartışmalarına Uzman Katılımı İstiyor

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “federasyon ve konfederasyon konularının ele alınacağı ve uzmanların katılacağı bir panel düzenlenmesinin iyi olacağı” açıklamasında bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Anastasiadis’in dün Güney Kıbrıs’ta Rum-Yunan meclisleri tarafından ortaklaşa düzenlenen “Başkanlık Sistemine karşı Parlamenter Sistem” isimli konferansta konuştuğunu ve federasyon ile konfederasyon şeklindeki çözümlerin tartışılması gerektiği görüşünü yinelediğini yazdılar.

Gazete, “Uzmanların Müdahil Olmasını İstiyor – Başkan, Federasyon ve Konfederasyon Fikirlerinin Tartışılmasında Israrcı” başlıkları altında verdiği haberinde, Anastasiadis’in Ulusal Konsey toplantısının üzerinden bir hafta geçmiş olması ve gevşek federasyona ilişkin önerinin yankıları sürerken, Kıbrıs sorununun çözüm şekli ve yönetim biçimine ilişkin tartışmaları sonuna kadar götürmeye kararlı göründüğünü yazdı.

Anastasiadis’in dün, Rum ve Yunan meclislerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Başkanlık Sistemine karşı Parlamenter Sistem” konulu konferansta yaptığı konuşmada, “federasyon ve konfederasyon sistemlerinin, uzmanların katılacağı bir panelde görüşülmesinin iyi olacağını söylediğini yazan gazete, Anastasiadis’in hedefinin, bu konudaki diyaloğa bilimsellik katmak ve konuyu dar siyasi kalıplardan çıkarmak olduğunu öne sürdü.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, Güney Kıbrıs ve Yunan meclis başkanlarına, “bu günlerde ülkede mevcut tartışmalar göz önüne alınarak, bu konuyla ilişkili bir panelin önümüzdeki haftalarda organize edilmesini önerdiğini” dile getirdi.

Anastasiadis şunları söyledi:

“Yetkilerin merkezden uzaklaştırılması, federasyonun güçlendirilmesi veya çözümün kalıcılığı konularının görüşülmesi, 44 yıldır tartışılan çeşitli sistemlerin analiz edilmesi ve her gün tartışmaya yol açan konuların aşılmasına neyin katkıda bulunabileceğinin ele alınması iyi olurdu. Çoğu zaman biz siyasetçileri yönlendiren ve hukuk bilimine veya başka yerlerde işleyen sistemlere karşı çıkmamıza sebep olan siyasi çıkarların değil, bu konuları araştıran uzman kişilerin bilimsel fikirlerin de duyulmasının iyi olacağını düşünüyorum.”

Gazete, Anastasiadis’in konuşmasının devamında sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde” mevcut başkanlık sistemine ve bu sistemin ABD’deki başkanlık sisteminden farklarına değindiğini aktardı.

ANASTASİADİS PAVLOPULOS’LA GÖRÜŞTÜ

Gazete bir diğer haberinde ise, söz konusu konferansa katılmak amacıyla Güney Kıbrıs’a giden Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un dün Anastasiadis’le görüştüğünü belirtti.

Habere göre Pavlopulos, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’ta mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ve AB’nin buna nasıl tahammül ettiğini anlamadığını” söyledi.

Pavlopulos, “garantilerin AB normlarına uygun olmadığını ve uluslararası hukuka göre sona erdirilmeleri gerektiğini” de öne sürdü.

Anastasiadis ise görüşme sonrasındaki açıklamasında Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a yönelik her alanda verdiği destekten ötürü teşekkürlerini dile getirdi.

VUTSİS KIBRIS DOSYASI’NDAN BAHSETTİ

Öte yandan Yunan Meclis Başkanı Nikos Vutsis de aynı etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Dosyası’na” ait dört cildin bu ay içerisinde yayınlanacağını açıkladı.

Habere göre Vutsis konuşmasında, Yunan Meclisi tarafından 1986-88 yılları arasında toplanan bilgileri içeren dört cildin bu ay içerisinde yayınlanacağını vurguladı.

Vutsis konuşmasında ayrıca dünya genelindeki yönetim şekilleri ve karşılaşılan zorluklara da değindi.