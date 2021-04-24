Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Başsağlığı Mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, babasını kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak taziyelerini iletti.

ads ads ads ads
24/04/2021

ads
ads
Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Başsağlığı Mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, babasını kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak taziyelerini iletti.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, yazılı açıklama yaparak Anastasiadis’in bugün Tatar’ı aradığını ve başsağlığı dilediğini kaydetti.

Kusios, Anastasiadis ile Tatar’ın Cenevre’deki gayrı resmi konferans çerçevesinde baş başa görüşme yapma konusunda anlaştıklarını da belirtti.

 Anastasiadis,  sosyal medya hesabından paylaştığı türkçe taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

Üzüntü ile Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'in babası olan Rüstem Tatar'in ölümünü öğrendim. Ailesine ve yakınlarına içtenlikle başınız sağ olsun dilerim.

24/04/2021 11:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Anastasiadis, Ersin Tatar, cumhurbaşkanı, rüstem tatar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.