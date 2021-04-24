Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Başsağlığı Mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, babasını kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak taziyelerini iletti.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, yazılı açıklama yaparak Anastasiadis’in bugün Tatar’ı aradığını ve başsağlığı dilediğini kaydetti.

Kusios, Anastasiadis ile Tatar’ın Cenevre’deki gayrı resmi konferans çerçevesinde baş başa görüşme yapma konusunda anlaştıklarını da belirtti.

Anastasiadis, sosyal medya hesabından paylaştığı türkçe taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

Üzüntü ile Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'in babası olan Rüstem Tatar'in ölümünü öğrendim. Ailesine ve yakınlarına içtenlikle başınız sağ olsun dilerim.

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24/04/2021 11:50