Anastasiadis-Dendias olağanüstü bir görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM’ye yaptığı 6 maddelik öneri metni sonrası Cenevre’de hareketli dakikalar yaşanıyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu akşam Cenevre'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile olağanüstü bir görüşme yaptı.

Anastasiadis-Dendias görüşmesi, olağanüstü ana oturumun başlamasından kısa bir süre önce gerçekleşti.

Anastasiadis, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominique Raab ile bir araya geldi ve süreci değerlendirdi.

Hristodulidis, telefon diplomasisi yürütüyor…

Rum haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ABD ve Rus yetkililer ile süreci değerlendirdiği ifade ediliyor.

Bazı kaynaklar Güney Kıbrıs’ın, ABD ve Rusya’yı sürece dahil etmek için çaba gösterdiğini aktardı.

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28/04/2021 21:49