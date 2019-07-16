‘Anastasiadis doğal gaz konusunu müzakere masasına koymalı’

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortak komite oluşturulmasını da öngören hidrokarbon konusundaki önerilerinin güney Kıbrıs’taki etkisi devam ediyor.

Güney Kıbrıs’ın önemli gazetelerinden Politis başyazısında, Kıbrıs Rum tarafının Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de huzurunda masaya doğal gaz konusunu da koyarak aynı zamanda görüşmelerin tamamlanması için makul bir takvimi kabul etmeye çağırdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerileri, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun görüşülmesini sürüncemede bıraktığı ve aynı zamanda doğal gazı değerlendirme konusunda tek taraflı ilerlediği, ciddi bir şekilde görüşmeye niyetli olmaması nedeniyle sunulduğunun ortada olduğunu yazdı.

Gazetenin başyazısında “Kıbrıs Rum tarafı iki şeyi kabul etmek durumundadır:

Birincisi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de huzurunda masaya doğal gaz konusunu da koysun ve aynı zamanda görüşmelerin tamamlanması için makul bir takvimi kabul etsin” denildi.

Kıbrıs Rum tarafı hidrokarbon konusunun sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik alanı olduğunu iddia ederek, Kıbrıs Türk tarafı ile bu konuda görüşmeyi reddediyor.