Anastasiadis: Dönüşümlü başkanlığı 20 yıl önce kabul ettik

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı JaneHollLute’un Kıbrıs’ta taraflarla yapacağı görüşmeler öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Haravgi gazetesi sürmanşetten aktardığı haberinde, “Dönüşümlü başkanlığı 20 yıl önce kabul ettik” başlığını kullandı.

Gazete,NikosAnastasiadis’in, Kıbrıs Rum tarafının dönüşümlü başkanlığı 20 yıldan bu yana kabul ettiğini belirttiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, ağırlıklı ve çapraz oyun gündeme getirilmesini ise Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın başarısı olarak nitelendirdi.

Rum Lider, Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’ndeki Fransız Ulusal Günü Resepsiyonu’nda basının sorularına verdiği yanıtta, garantiler devam ederse, Kıbrıs sonunun çözümlenemeyeceğini savundu.

Rum Haber Ajansı’nın haberine göreAnastasiadis, Yunanistan Başbakanı Çipras’tan bu konudaki görüşlerini Brüksel’deki görüşmelerindeTürkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmesini istediğini de belirtti.