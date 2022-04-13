Anastasiadis dün Jenca’yla görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’yla dün gerçekleştirdiği görüşme bugünkü Rum gazetelerinde de geniş bir şekilde yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Eğer Taraflar Anlaşırsa… Jenca’nın Kıbrıs Sorunundaki Beş Tarafla Olan Temaslarının Sonucuyla İlgili Düşük Beklentiler- BM Danışmanı Atanması Odakta” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Jenca’nın misyonunun, Kıbrıs sorunundaki beş tarafla da, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili özel danışmanı atanması konusunu görüşmek olduğunu yazdı.

Jenca’nın misyonunun, iki liderle yaptığı görüşmelerle Kıbrıs’tan başladığını ve bunun üç garantör ülkenin başkentlerinde devam edeceğini kaydeden gazete, başarı şansının minimum olduğunu çünkü danışman atanması için herkesin bu hususta anlaşması gerektiğine işaret etti.

Gazete Jenca’nın gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gerek de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde, iki tarafın danışman atanması konusundaki tezlerini dinlemek istediğini, buna paralel olarak Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis’i, Kıbrıs’tan sonra, garantör güçlerin de tezlerini dinlemek için Atina, Ankara ve Londra’ya gitme niyeti olduğu konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Anastasiadis’in Jenca’nın danışman konusundaki sorusuna “Kıbrıs Rum kesiminin tezinin bir yıl önce Cenevre’de gerçekleştirilen beş taraflı görüşmeden bu yana, aynı zamanda New York’ta BM Genel Sekreteri ve liderler arasında yapılan görüşmede olduğu gibi, olumlu olduğu yanıtını verdiğini” öne sürdü.

“Anastasiadis’in terminoloji aynı zamanda danışmanın özel veya şahsi olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı üzerinde durmadığını vurguladığını” ileten gazete, Anastasiadis’in kendisini ofisinde ziyaret eden BM uzmanlarından oluşan gruba, önemli olan şeyin danışmanın sahip olacağı rol olduğunu söylediğini kaydetti.

Gazeteye göre “danışmanın sahip olması gereken rolün, BM kararlarının tayin ettiğinden başka bir şey olamayacağını” öne süren Anastasiadis “Türk tarafının danışman atanmasıyla ilgili olarak ortaya koyduğu taleplerle ilgili hedeflerine” de işaret etti.

Gazeteye göre, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ise dün Anastasiadis’le yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Anastasiadis’le çok samimi, çok açık ve yapıcı bir görüşme yaptıklarını dile getirdi.

Gazeteye göre Jenca, BM’nin, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması konusunda, taraflara yönelik desteğini sürdürmeye kararlı olduğunu da belirtti.

Gazeteye göre Jenca açıklamasında, “BM Genel Sekreterinin, çözüm bulunması için uygun bir ortam yaratılmasının ve bu çabaları engelleyebilecek olan tek taraflı faaliyetlerde bulunmasından kaçınılmasının çok önemli olduğuna dair sözlerini yinelemek istediğini” de sözlerine ekledi.

PELEKANOS

Habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos ise konuyla yazılı açıklamasında, Anastasiadis ile Jenca arasında gerçekleştirilen görüşmede, BM Danışmanı atanması konusuyla ilgili belirsizliğin kapsamlı bir şekilde ele alındığını dile getirdi.

Pelekanos, bir saatten fazla süren görüşmede, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “müzakere sürecinin yeniden başlaması hedefine katkıda bulunacak, aynı zamanda iki topluma karşılıklı fayda sağlayacak olan Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili önerisini ortaya koyduğunu” da söyledi.

Pelekanos “çabaların, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürecin, BM Güvenlik Konseyi kararları ve BM parametrelerinin öngördüğü üzere, iki kesimli iki toplumlu federasyon zemininde yeniden başlaması hedefine sahip olduğunu” da öne sürdü.

MAVROYANNİS

Gazeteye göre, Anastasiadis-Jenca görüşmesinde yer alan Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ise konuyla ilgili olarak RİK’e yaptığı açıklamada, Jenca’nın Kıbrıs’a yaptığı ziyaret ve gerçekleştirdiği temasların “BM Genel Sekreterinin, Kıbrıs sorununda bazı gelişmeler olması, aynı zamanda danışman atanması konusunda hareket edilmesinin mümkün olup olmadığı konusundaki ilgisini teyit ettiğini” savundu.

Mavroyannis, Jenca’nın, BM’nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ilişkin ilgisini teyit etmek aynı zamanda danışman atanmasının mümkün olup olmadığını tespit etmek için adada bulunduğunu da dile getirdi.

Mavroyannis, Anastasiadis’in Jenca’yla görüşmesinde, Kıbrıs sorunundaki sürecin ilerlemesine ilişkin taahhüdünü yineleme fırsatı bulduğunu da dile getirdi.

Gazeteye göre “danışman atanmasıyla ilgili başarı ihtimali konusunda ise net olan” Mavroyannis, “BM Genel Sekreterinin her iki taraftan da minimum kabule sahip değilse, bu konuda hareket etmeyeceğini” ileri sürdü.

Rum kesimi açısından, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması hedefiyle gerçekleştirilen çabaların, yapılan tahminlerden bağımsız bir şekilde süreceğini de öne süren Mavroyannis, yabancıların ilettiği ve Türkiye’deki seçimlere kadar bir şey yapılamayacağı mantığında hareket eden tezle ise hem fikir olmadığını sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “BM’nin Mesajı- İlk Önce Diyaloğun Yeniden Başlaması Konusunda Anlaşma, Sonra Danışman Atanması” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, Jenca’nın gerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gerek de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, BM’nin “Kıbrıs sorununun çözülmesine ilişkin herhangi bir girişimle ilgilendiği ve iki tarafın da bu gidişata yönelik mutabık kalması halinde, hem danışman atanması, hem de Rum tarafının GYÖ’lerle ilgili önerisi konusunda yardımcı olmaya hazır oldukları mesajını verdiğini” aktardı.

Haravgi ise “Başkan Cesur GYÖ’leri Kabul Etmeye Hazır- Danışman Atanması konusunda Hamle Yok” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in dün Jenca’ya “müzakere sürecinin yeniden başlaması hedefine katkıda bulunacak olan cesur GYÖ’lerin benimsenmesiyle ilgili önerisini yinelediğini” yazdı.

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13/04/2022 12:48