Anastasiadis, ELAM ve Dayanışma Hareketini Koronavirüs iee Kıbrıs Konusunda Bilgilendirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ELAM Başkanı Hristos Hristu ve Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’u kabul ederek aralarında Kıbrıs sorunu ve koronavirüs tedbirlerinin de bulunduğu bir dizi konu hakkında bilgilendirdi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ELAM ve Dayanışma Hareketi ile olan görüşmelerine yer verirken bu temaslarla birlikte Anastasiadis’in siyasi parti başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler turunu tamamladığını yazdı.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un Rum Başkanlık Sarayı’ndan ayrılırken açıklama yapmadığını yazan gazete, daha sonra Dayanışma Hareketi tarafından bir açıklama yapıldığını belirtti.

Habere göre açıklamada, Anastasiadis’in, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’a , ülkenin siyasi yaşamının meşgul olduğu konular, koronavirüs için alınmakta olan tedbirler ve Maraş’a ilişkin gelişmeler ve mülteci konusunda bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Kıbrıs sorununda, en azından KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar gelişmelerin yaşanmasının beklenmediğine de dikkat çekildi.

ELAM Başkanı Hristos Hristu ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla sınır kapılarının (barikatların) kapatılmasını ayrıca Maraş konusunda yaşananlara yanıt olarak Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması yönünde karar alınması için Avrupa karar alma merkezlerine baskıların yapılmasını önerdiğini söyledi.

29/02/2020 11:39