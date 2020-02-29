Anastasiadis: Etkili kontrol için başka seçenek yoktu

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29/02/2020
HK

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Anastasiadis: Etkili kontrol için başka seçenek yoktu

Limasol'daki bir etkinlik çerçevesinde açıklama yapan Anastasiadis, hükümetin halkın sağlığını korumak için önlemler alması gerektiğini belirtti. Karar almadan önce konuyu etraflı olarak düşündüklerini, etkili kontrol için başka seçenek olmadığını söyledi. Üç bin civarında İranlı öğrenci olduğunu, Korona virüsünün İranı çok etkilediğini belirterek, "ayrıca konu sadece öğrenci sayısı konusu değildir" dedi.

"Etkili kontrol için geçici olarak bazı geçiş noktalarında geçişlerin durdurulması kararlaştırıldı" dedi.

Anastasiadis, önlemin geçici olduğunu tekrarladı.

Kıbrıs Haber Ajansı

29/02/2020 20:50
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TAGS: kıbrıs haberleri, nikos anastasiadis, haber, kıbrıs
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