Anastasiadis: Eylül ayında Guterres ile görüşme yapılması için girişimde bulunuyoruz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek için girişimde bulunduklarını söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre, düzenlenen bir anma töreninde konuşan

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantısı için New York’a yapacağı ziyaret sırasında müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olacak herhangi bir gelişme arzulayıp arzulamadığının sorulması üzerine, halihazırda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek için girişimde bulunduğunu kaydetti.

Anastasiadis, toplantının amacının yalnızca, Genel Sekreter ile mutabık kalınanların uygulanması gerektiğini iletmek olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın yaptığı temasların ardından herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirten Anastasiadis, Türkiye ısrar ettikçe BM kararlarından bir geri çekilmenin söz konusu olduğunu ve bunun, kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Anastasiadis ayrıca, “Kronos-1” hedefinde keşfedilen doğalgaz yatağıyla ilgili olarak, Türkiye’nin her türlü “tehdidine ve ihlaline” rağmen, enerji programının normal seyrinde devam edeceğini belirtti ve ENI şirketinin İtalyan savaş gemisinin gözetiminde sondaj çalışmalarına devam ettiğine işaret etti.

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30/08/2022 08:45