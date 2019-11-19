Anastasiadis federal çözümü taviz olarak görüyor

Rum lider Nikos Anastasiadis Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği ve genel sekreterin BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu rapora eklenen Kıbrıs konusuna ilişkin değerlendirmesinde Kıbrıs Rum tarafının federal çözümü kabul etmesinin büyük bir taviz olduğunu belirtti. Anastasiadis raporda da yer alan görüşlerinde “Kendimi şunu ifade etme konusunda zorunlu hissediyorum. Federal çözümü üniter devlete alternatif olarak kabul etmiş olmamız tarihi bir tavizdir” dedi.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Günaydın Haber Kıbrıs programında konuyla ilgili soruyu yanıtlarken Rum tarafının aslında Rum tarafının aslında federal çözümü içselleştirmediğini, Anastasiadis’in bunu taviz olarak nitelemesinden görülebileceğini söyledi. Özersay, Bu bakış yanlıştır ama yeni değildir. Hristofyas’tan beridir bunu duyuyoruz. Kıbrıs Rum toplumunun ideal çözümü üniter çözüm olabilir. Bunu sadece kendi perspektiflerinden tarif etmeleri çok yanlıştır. O zaman Kıbrıslı Türkler de ayrı bir devletten federal ortaklığa gidişi taviz olarak görürse taraflar bunu içlerine sindiremezler. Böyle tarif ederseniz federasyonla ilgili parametreleri nasıl içselleştireceksiniz, bu çok daha büyük bir sorun olur. Bizim bu noktada ciddi bir endişemiz var. Biz daha önce evlendik ve şu an evlerimizi ayırdık. Böyle olursa bunun sürdürülebilirliği çok da mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

19/11/2019 12:21