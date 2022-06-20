Anastasiadis Filipinlerle ilişkilere değindi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Filipinlerin bağımsızlığının 124’üncü yıldönümü dolayısıyla dün Limasol’da düzenlenen bir resepsiyona katıldığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Rum kesiminin Filipinlerle ikili ilişkilerini geniş bir yelpazede güçlendirme konusundaki isteğini ortaya koyan Anastasiadis, bu kutlamanın, aralarındaki diplomatik ilişkilerinin kurulduğu 6 Mart 1980 tarihinden bu yana istikrarlı bir gelişen ilişkilerini teyit etme konusunda kendilerine bir şans daha verdiğini sözlerine ekledi.

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20/06/2022 12:51