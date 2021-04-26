Anastasiadis, Gayriresmi 5+BM Konferansındaki Hedefini Anlattı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre öncesinde, 5+BM konferansındaki hedefini Filefeftheros gazetesine açıkladı. Anastasiadis, Cenevre’deki amacının “federasyon trenini rayda tutmak” olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre öncesinde, Fileleftheros gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi Anastasiadis’in açıklamalarını “Ortak Zemin Arayışında- Cenevre Seyahati Öncesinde Anastasiadis, 5’li Konferanstaki Hedefi ile İlgili Fileleftheros’a Konuştu” başlıklarıyla aktarırken Birleşmiş Milletler’in Cenevre’deki yeni çabasının temel hedefinin Kıbrıs sorunundaki diyaloğun devam edebilmesi için ortak zeminin bulunması olduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis açıklaması çerçevesinde Cenevre’de yaratıcı bir şekilde ve temel bilindik parametrelerden sapmadan, iki kesimli iki bölgeli federasyon trenini raylarda tutmayı amaçladığını söyledi.

Anastasiadis, Cenevre’de, BM Genel Sekreteri’nin önünde, katılımcıların her birinin niyetinin sınanacağını savunurken Türk tarafınca kamuoyu önünde yapılan açıklamaların, gayriresmî konferans konusunda yüksek beklentilere olanak tanımadığını da iddia etti.

Anastasiadis açıklaması kapsamında Kıbrıs sorununun müzakerelere dönmesini de önemli olarak addetti.

Kıbrıs sorunu konusunda yarın önemli bir görüşmenin gerçekleştirileceği, bu görüşmeden ne beklediği ve Kıbrıs sorununun müzakerelere dönmesi olanağının bulunup bulunmadığı şeklindeki soru üzerine Anastasiadis, 2017 Temmuz ayında, Crans Montana’daki başarısızlığın ardından ilk görüşme olacağına dikkati çekerken bunun tek başına kritik bir görüşme olduğunu, zirve kapsamında Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin yeniden canlanmasını başarılabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Diyaloğun, bugüne kadar bilindiği şekliyle iki kesimli iki toplumlu federasyon rayında mı olacağı yoksa başka bir çerçeve için raydan çıkılıp çıkılmayacağı şeklindeki soru üzerine Anastasiadis, kamuoyu önündeki açıklamaların yüksek beklentilere izin vermediğini ancak Cenevre’de, Türk tarafının kamuoyu önünde dile getirdiklerini tekrar etme girişiminde bulunması durumunda Türkiye’nin muhtemelen zor bir durumda kalacağını savundu.

Kıbrıs Rum tarafının, bugüne kadar dile getirdikleri ve BM Genel Sekreteri’nin, özlü bir sonuç için taraflardan istedikleri karşısında tutarlı kalacağını söyleyen Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Crans Montana’da, kendilerine sunduğu çok kapsamlı 6 nokta içerisinde tasvir ettiklerini müzakereden daha azını ve daha fazlasını talep etmeyeceklerini de belirtti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununun bilindik ve temel parametrelerinden sapmadan, yaratıcılıkla, iki kesimli iki bölgeli federasyonu rayda tutmayı isteyeceklerini söyledi. Anastasiadis, daha çok ilgilendikleri noktanın, kendilerini, BM parametreleri, Güvenlik Konseyi kararları temelinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni iki kesimli iki toplumlu federasyona dönüştürecek, işlevsel bir devleti garanti altına alacak olan çözüme götürecek, yaratıcı diyaloğu sürdürmek için ortak zeminin bulunması olduğunu ifade etti.

Anastasiadis, işlevsel devletin Kıbrıslılara, Kıbrıslı Rumlara, Kıbrıslı Türklere güven duygusunu aşılayacağını söyledi.

AB’nin yokluğunun olumsuz bir gelişme olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Anastasiadis, Avrupa Birliği’nin, kendisinin arzu ettiği statüde olmasa da konferansta yer alacağını belirtti.

Anastasiadis sözlerinin devamında bunun kendilerini memnun etmeyen bir unsur olduğunu da ekleyerek, Kıbrıs sorununun çözümünün ardından da AB üyesi olacağı için, Kıbrıs ile ilgili alınacak kararlarda damgasını vurması için ileriki müzakere aşamasında Avrupa Birliğinin katılımının garanti altına alınması gerektiğini söyledi.

“ANASTASİADİS’İN VALİZİNDE ÖNERİLER VE GYÖ’LER”

Öte yandan Alithia gazetesi “Anastasiadis’in Valizinde Öneriler ve GYÖ’ler” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı ve hükümet yetkililerinin, konferansa, her senaryoya hazır olarak, Kıbrıs sorununun özüne ilişkin öneri ve fikirlerle gittiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Anastasiadis’in, konferansa ortaya çıkabilecek tüm senaryolar için üzerinde çalışılmış önerileri ve fikirleri Cenevre’ye taşıyacağını belirtti.

Kıbrıs Rum müzakere grubunun üç olası senaryo üzerinde durduğunu yazan gazete, bu senaryonun ilkinin diyaloğun, Crans Montana’da kaldığı yerden -ki bu Rum tarafının talebidir- devam etmesi; ikincisinin, tarafların diyalog ışığında kalması amacıyla önerilecek Güven Yaratıcı Önlemlerin uygulanmasıyla, istişarelerin uzatılması önerisi; son senaryonun ise en kötüsünü teşkil eden çıkmazın ilan edilmesi olduğunu belirtti.

CENEVRE PROGRAMI

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Cenevre’de 27-29 Nisan’da düzenlenecek gayriresmî 5+BM konferansının detaylı görüşme programına da yer verdiler.

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26/04/2021 14:35