Anastasiadis-Guterres görüşmesi 23 Eylül’de

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 23 Eylül’de New York’ta, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceği haber verildi.

Anastasiadis’in önümüzdeki haftaki programına yer veren “Kathimerini.com.cy” haber sitesi, Anastasiadis’in 19 Eylül Pazartesi günü eşi Andri Anastasiadi’yle birlikte, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in Londra’da gerçekleşecek cenaze törenine katılacağını bildirdi.

Haberde, Anastasiadis’in Londra’nın ardından, 20 Eylül Salı günü başlayacak olan 77’inci BM Genel Kurul toplantısı çalışmalarına katılmak için New York’a gideceği ve 23 Eylül’de, Kıbrıs saatiyle öğleden sonra 16.00’da BM Genel Kuruluna hitap edeceği de ifade edildi.

Anastasiadis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde 23 Eylül’de Kıbrıs saatiyle 19.15’te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceği belirtilen haberde, Anastasiadis'in New York temasları çerçevesinde, BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinin daimi temsilcileri için bir öğle yemeği vereceği de kaydedildi.

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17/09/2022 15:49