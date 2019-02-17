Anastasiadis, hellim konusunda uyardı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, hellim ticari markasının İngiltere’de kaybedilmesinin ardından Avrupa’daki ticari marka sahipliğinin de kaybedilmesi tehlikesi bulunduğundan uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Anastasiadis’ten Hellim Mesajı-AB’deki Davalar Geri Çekilmezse Prototip Dışı İhracat Engellenecek” başlıklı haberinde, İngiltere’den sonra Avrupa’da da hellim ticari markasının kaybedilmesi tehlikesinin var olması nedeniyle, Ticaret Bakanlığı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten inisiyatif üstlenmesini talep ettiğini yazdı.

Ticaret Bakanlığı’nın, Anastasiadis’in, sadece ticari markanın iptali için başvuruda bulunan şirket (John & Pashalis) ile değil, hellim üreten ve İngiltere’de dağıtan Rum Büyükbaş Hayvan Besicileri’ne ait “Papouis” şirketiyle arabuluculuk yaparak, inisiyatif üstlenmesini talep ettiğini yazan gazete, Anastasiadis’in hellim konusuna müdahil olan tarafları geçen cuma günü toplantıya çağırdığını belirtti.

Habere göre, toplantı öncesinde, Rum Tarım ve Ticaret Bakanları ve Başsavcının katılımıyla gerçekleştirilen ön toplantıda, Başsavcının, Avrupa ticari markasının kaybedilmesi tehlikesinin bulunmadığı konusunda katılımcıları sakinleştirdiği kaydedildi.

Rum Ticaret Bakanı ise endişelerini dile getirerek Anastasiadis’in müdahalesini istedi.

Gazeteye göre, Anastasiadis, peynir üreticileri, hayvan besileri ve hukuk danışmanlarının yer aldığı toplantıda “AB ticari markasına ilişkin davanın geri çekilmemesi halinde, ihraç edilen hellim ürünlerinin denetimlerinin, sadece Ticaret Bakanlığı’nın ilgili genelgesi temelindeki süt kotalarında değil, bugün eksik denetim yapılan hellim çeşitlerinde de daha sıkı olacağı” uyarısında bulundu. Gazete, Kıbrıs piyasasında ve yurt dışında çeşitli boyutlarda ve ağırlıkta dolaşan hellim çeşitlerinin söz konusu olduğunu yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in, Avrupa’da ticari markanın iptaline ilişkin davanın geri çekilmesi konusunda büyükbaş hayvan besicilerinin işbirliği yapmaması durumunda devlet birimlerinin, ihracat sırasında yaptığı denetimlerin amansız olacağını ayrıca kurallara uygun olmayanların ise engelleneceği konusunda uyardığını kaydetti.