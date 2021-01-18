Anastasiadis İkinci Doz Aşıyı Oldu

Anastasiadis, koronavirüs mücadelesi çerçevesinde yürütülen aşı çalışmaları çerçevesinde bu sabah ikinci doz aşısını oldu.

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18/01/2021

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Anastasiadis İkinci Doz Aşıyı Oldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, koronavirüs mücadelesi çerçevesinde yürütülen aşı çalışmaları çerçevesinde bu sabah ikinci doz aşısını oldu.
Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in korona virüs aşısının ikinci dozunu bu sabah yapılan aşıyla aldığını ve aşılama işlemi sonrasında yaptığı açıklamada ise, halktan sabırlı ve metanetli olmalarını istediğini belirttiler.

18/01/2021 11:24
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TAGS: Anastasiadis, koronavirüs, aşı
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