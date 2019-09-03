Anastasiadis ile Lute arasındaki görüşme sona erdi...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında bu sabah Başkanlık Sarayı’nda yapılan görüşmenin sona erdiği ve Lute’un Başkanlık’tan ayrıldığı bildirildi.

Anastasiadis’in şu sıralarda Ulusal Konseyi gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini belirten Rum haber kaynakları, Lute’un liderlerle görüşmelerini yarın da sürdürmesinin beklendiğini kaydettiler.