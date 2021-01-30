Anastasiadis ile Yoliti Yolsuzlukla Mücadele Tedbirlerini Açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yoliti’nin, dün düzenlenen ortak basın toplantısında Güney Kıbrıs’ın yolsuzlukla mücadeledeki yeni tedbirlerini açıkladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, tedbirlerin üç ayağı bulunduğunu ve bunlardan ilkinin önleme, eğitim ve farkındalık, ikincisinin yasal önlemler, üçüncüsünün de denetim ve tehlikelerin değerlendirilmesi olduğunu yazdı.

Gazete, ilk tedbirin sekiz eylem, ikinci tedbirin 14 eylem ve üçüncü tedbirin 7 eylem içerdiğini kaydederek, yapılacak eylemler arasında Yüksek Mahkeme’nin altyapısında yapılacak değişikliklerin, yargı sürecindeki modernleştirmenin, milletvekili dokunulmazlığının kısıtlanmasının, yolsuzluğa karşı bağımsız bir kurum oluşturulmasının ve kamu hizmetleriyle basın yasasında reformlar yapılmasının öne çıktığını kaydetti.

AKEL’İN ADAY MİLLETVEKİLİ ANASTASİADİS’E “HEM HIRSIZ, HEM HAİN” DEDİ

Öte yandan Alithia gazetesi ise, AKEL Polit Büro üyesi ve Milletvekili adayı Hristos Hristofidis’in, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Anastasiadis için “Hem hırsız, hem hain” dediğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in önceki gün yolsuzluk ve altın pasaport skandalıyla ilgili halka seslendiği için böyle bir hakarete maruz kaldığını ve “AKEL’in yaptığı muhalefetin sınırları aştığını” yazdı.

Haberde, DİSİ Milletvekili Mihalis Sofokleus’un, Hristofidis’in bu paylaşımına tepki göstererek, bu söylemin Hrisi Avgi tarzındaki bir tavır olduğunu ve seçilmiş bir Başkanı hain göstermenin faşizm olduğunu söylediği kaydedildi.

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30/01/2021 11:48