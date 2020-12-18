Anastasiadis ilk aşılananların arasında olacak

Güney Kıbrıs'ın, diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte 27 Aralık'ta Covid-19 aşılarına başlaması bekleniyor.

Kıbrıs Rum Yönetimi hükümet sözcüsü Kyriacos Koushos, Rum Lider Nicos Anastasiades'in Kıbrıs'ta Covid-19'a karşı aşılanacak ilk kişiler arasında olacağını açıkladı.

Cyprus Mail'in haberine göre Kyriacos Koushos, aşının Kıbrıs'a gelmesinden hemen sonra 74 yaşındaki Anastasiadis'e aşı yapılacağını söyledi.

Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou ise yaptığı açıklamada, 2021 devlet bütçesinin parlamento tarafından reddedilmesinin aşıların ilk aşamasını etkilemeyeceğini ancak Ocak ayında yapılacak teslimatlarda bir sorun olabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı aşılamada kronik hastalığı olanlara, yaşlı bakım evi sakinleri ve çalışanlarına öncelik verileceğini açıklamıştı. Daha fazla insanın aşılanmasına ise yaz aylarında başlanması bekleniyor.

Kaynak: Cyprus Mail

çeviri ve düzeltme: Ziya NASIFOĞLU

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18/12/2020 15:10