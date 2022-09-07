Anastasiadis, İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss’ı tebrik etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İngiltere'nin yeni Başbakanı olarak seçilen Liz Truss’ı tebrik etti.

Anastasiadis, Başbakan Liz Truss’a yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs ve Birleşik Krallık’ın tarihi bağlara ve güçlü bir ikili ilişkiye sahip olduğuna işaret ederek, bunun daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Anastasiadis, ayrıca, “garantör güç ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) P5 üyesi olarak Birleşik Krallık'ın, BMGK kararlarında tanımlandığı şekilde siyasi eşitliğe sahip ‘İki Bölgeli, İki Toplumlu Federasyon’ üzerinde anlaşılan BM parametreleri dahilinde Kıbrıs'ı yeniden birleştiren bir çözüme olan istikrarlı bağlılığının her zaman değerli olduğunu” ifade etti.

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07/09/2022 13:38