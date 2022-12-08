Anastasiadis İspanya’ya gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, EUMED-9 toplantısına katılmak üzere bugün İspanya’ya gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in İspanya Başbakanı Petro Sanchez’in davetini kabul ettiğini ve toplantıya Yunanistan, Fransa, İtalya, Portekiz, Malta, Hırvatistan ve Slovenya liderlerinin katılacağını yazdı.

Haberde, toplantıda Ukrayna’daki savaşın etkilerinin, Kıbrıs sorununun, bölge ülkelerindeki güvenlik ve istikrarın, mülteci sorununun, çevrenin korunmasının ve yeşil kalkınmanın ele alınacağı belirtildi.

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08/12/2022 11:41