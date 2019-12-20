Anastasiadis, İsrail’e Gidiyor
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Uluslararası Holokost Anma Günü” etkinliğine katılmak amacıyla İsrail’e gidecek.
20/12/2019
HK
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Uluslararası Holokost Anma Günü” etkinliğine katılmak amacıyla İsrail’e gidecek.
Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in, İsrail hükümetinin daveti üzerine, diğer ülke liderleriyle birlikte, 23 Ocak 2020’de gerçekleştirilecek “Uluslarararası Holokost Anma Günü” etkinliğine katılacağını yazdı.
Anastasiadis’in Kudüs’teki “Yad Vashem Müzesi”ni ziyaret edip, çelenk koyması bekleniyor.