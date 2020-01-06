Anastasiadis İsrail'e gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Ocak ayının son 10 günü içerisinde İsrail’e gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in Kudüs’te düzenlenecek bir konferansa katılacağını; ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile, “Afrodit” yatağıyla ilgili İsrail Enerji Bakanlığı’na gönderilecek öneriyi görüşeceğini yazdı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un Cumartesi günü yapmış olduğu açıklamalarda, önerinin iki-üç hafta içerisinde İsrail Enerji Bakanlığı’na gönderileceğini ve “Afrodit” yatağından istifadeyle ilgili hiçbir problem bulunmadığını söylediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın EastMed boru hattı anlaşması ile ilgili söylediklerini de değerlendiren Kusios, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in defalarca Kıbrıs sorunu müzakerelerine yeniden başlamak için hazır olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Kusios, EastMed boru hattı anlaşmasının bölgedeki istikrara ve barışa katkı koyması için imzalandığını ve anlaşmanın kimse aleyhinde olmadığını ileri sürdü.

06/01/2020 13:05