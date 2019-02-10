Anastasiadis: Karar mekanizmalarında Türklere olumlu oy hakkı verilemez!

Rum Lider Nikos Anastasiades Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın siyasi eşitlik talebinin siyasi eşitsizlik anlamına geldiğini söyledi.

Cyprus Mail’de yer alan haberde Rum Lider Nikos Anastasiades desantralizasyon prensibinin iki taraf arasında konuşulacak bir konu olduğuna işaret ederek, “Bu mesele taraflar arasında tartışılarak hangi yetkilerin oluşturucu devletlere bırakılacağı konusunda karar verilmelidir. Ancak bu yapılırken de verilecek yetkiler diğer tarafı rahatsız etmemeli ve verilecek yetkilerle birinin diğerine sorun çıkarmaması konusu güvence altına alınmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Politis'e daha önce verdiği mülakata yanıt verdiği söyleşide Nikos Anastasiades, desantralizasyon konusundaki ortaya koyduğu görüşlerine açıklık getirdi.

Akıncı'nın siyasi eşitlik ve oluşacak federal yapıda karar mekanizmalarında bir Kıbrıslı Türk’ün olumlu oyunun aranması konusundaki yaklaşımlarına yanıt veren Rum Lider Anasasiades şunları söyledi:

Kıbrıs Türk tarafının siyasal eşitliği Kıbrıslı Türkler talep ettiği için yıllardır tanınan bir konudur. Ama Akıncı siyasi eşitlik derken merkezi hükümetin karar mekanizmalarında bir Kıbrıslı Türk’ün olumlu oyunun olması gerektiğini söylüyorsa bu üzgünüm ama bu siyasal eşitlik değil, tam tersine siyasal eşitsizliktir çünkü bu bir toplumun diğer toplum üzerine kendi taleplerini empoze etmesi demektir.

Maronitlerin düzenlediği dini bir etkinlikte bugün yaptığı konuşmasında Anasaitasiades ayrıca desantralizasyon konusunun karşılıklı diyalog yoluyla nasıl olacağının, oluşturucu devletlere hangi yetkilerin bırakılacağının belirlenebileceğinin de altını çizdi.