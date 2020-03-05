Anastasiadis: Kararın uzatılması ihtimali var

“SINIR KAPILARININ BAZILARININ KAPANMASININ SEBEPLERİ ORTADAN KALKMADI”

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05/03/2020

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Anastasiadis: Kararın uzatılması ihtimali var
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının bazılarının kapatılması yönünde Rum hükümetinin aldığı kararın uzatılması ihtimalinden söz etti.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından dördünün geçici olarak kapatılması kararına değinerek, sürenin uzatılma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Anastasiadis konuşmasında özetle, “sınır kapılarının bazılarının kapanmasının sebeplerinin ortadan kalkmadığını, sadece etkin önlem alınması amacıyla sürenin uzatılması ihtimalinin büyük olasılık olduğunu” vurguladı.

Anastasiadis, diğer olası önlemlerin de ele alınmakta olduğunu, alınması kararlaştırılan önlemlerin halka duyurulacağını da sözlerine ekledi.

05/03/2020 11:22
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TAGS: nikos anastasiadis
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