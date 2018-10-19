Anastasiadis: Kıbrıs’ın göç akınına uğruyor

Güney Kıbrıs, AB Zirve Sonuç belgesinde göç konusundaki paragrafa 'çok özel bir ifade' ekledi.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Güney Kıbrıs’ın mülteci akınları konusunda AB-Türkiye arasındaki mültecilerle ilgili uygulama anlaşmasına bağlı olarak Zirve Sonucu belgesine çok özel bir ifade eklemeyi başardığını açıkladı. Sözcü bunun tüm üye devletler için de geçerli olacağını açıkladı. Daimi Zirvenin tamamlanmasıyla ve Avro Bölgesi Toplantısının başlamasından önce Brüksel’de basına konuşan Sözcü, Nikos Anastasiades’in bu konuda özel bir konuşma yaptığını duyurdu.

Prodromou açıklamasında şunları söyledi:



"Mülteciler konusu genel çerçevesiyle ilgili olarak ve AB’de kontrolsüz mülteci akınlarının büyük düzeyde kısıtlanmasına rağmen, Anastasiadis bölgede ve özellikle 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nde mevcut acayip duruma vurgu yaparak, yılbaşından beri Kıbrıs’ın göç akınları konusunda orantısız bir baskı kabul ettiğini ve özellikle yaklaşık 3000 kişinin adaya yasa dışı olarak (sözde) 'işgal altındaki' bölgelerden giriş yaptığını vurguladı”.

“Anastasiadis, Konsey kararlarına özel atıfta bulunarak, Türkiye – AB anlaşmalarının tam olarak uygulanması gerektiğini ve söz konusu anlaşmada Türkiye ile olan tüm anlaşmaların hiç ayrım yapılmadan tüm üye devletlere uygulanması gerektiğine vurgu yaptı” dedi.

Sözcü devamla “Anastasiadis, bugün gündeminde iki önemli konunun bulunduğu Avrupa Konseyi Zirvesi çalışmalarına katıldı. Bu konulardan biri, Britanya’nın AB’den çıkışı (Brexit), diğeri ise mülteciler konusuydu” dedi.

Sözcü Brexit’le ilgili olarak, “gerçekten zor bir müzakereden söz ediyoruz. Henüz, bir sonuç olmamasına rağmen, Anastasiadis, üye devletlerin ve vatandaşların çıkarı için 27’lerin ortak, birleşik bir pozisyonda kalmaları, Birliğin uyum içinde olması gerektiğini dile getirdi. Ancak aynı zamanda, Güney Kıbrıs’ın Britanya ile olan özel ilişkilerine de değinerek, 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dileğinin iki devlet ve vatandaşları arasındaki sıkı bağların korunmasına yardımcı olacak bir çözüm bulunması olduğunu vurguladı” dedi.