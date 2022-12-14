Anastasiadis kızıp, müdahale edince, AİK'deki grev ertelendi

Rum Elektrik İdaresi (AİK) çalışanlarının örgütlü olduğu sendikalar, "aldığı kararlarının Enerji ve Maliye bakanlıkları tarafından hayata geçirilmemesi" ve "çevre kirliliği yarattığı gerekçesiyle Dikelya’daki santralin 6 ünitesinin kapatılacak olması" gerekçesiyle bugün başlatacağını duyurduğu grev kararını erteledi.

Bütün gazetelerin manşete çektiği haberde, AİK’in yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilmesi, Dikelya santralinin çevreye daha dost ünitelerle iyileştirilmesi ve boş kadroların doldurulması talebiyle bugün Dikelya’dan başlamak üzere greve gitme kararı alan sendikaların, Çalışma Bakanı Kiriakos Kusios ile dün gece gerçekleştirdikleri maraton görüşmenin ardından grevi bir hafta ertelediği kaydedildi.

Enerji ve Maliye bakanlarının sendikalarla en küçük bir diyalog bile kurmamasından ve KKTC’den elektrik enerjisi alınmasına neden olabilecek elektrik enerjisi kesintilerinden rahatsız olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in olaya müdahale edip, Kusios'un da taraf olup, sendikalarla görüşmesini ve erteleme kararının alınmasını sağladığı belirtildi.

Fileleftheros'da yer alan habere göre, Sendikalar AİK’in, yönetim kurulunun sunduğu 10 yıllık plan (2023’ye kadar 500-600 megavat) temelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş enerjisi), Enerji Bakanı Pilidu’nun, kurulacak güneş enerjisi parklarına karşılık konvansiyonel birimlerini kapatmak ve üreteceği enerji aktarma ve dağıtım şebekelerine bağlamama şartı olmaksızın, kesintisiz giriş yapmasını talep ediyor.

Yetkili bakanlıkların AİK yönetim kurulunun talep ettiği 370 yeni kadronun (Rum yönetimi sadece 146’sını onayladı) oluşturulması için meclisten ek bütçe geçirilmesini isteyen sendikalar, tüketicinin kilovat başına ödediği ortalama fiyatın azaltılması için ihale usulüyle özelden ucuza fotovoltaik elektrik enerjisi satın alınmasına RAEK’in (Enerji Düzenleme Kurumu) koyduğu yasağın kaldırılmasını talep ediyor.

Haberde, sendikaların grev kararını geçen Çarşamba günü açıkladığı ancak Enerji Bakanı Nataşa Pilidu'nun hiçbir görüşme girişiminde bulunmadığı belirtildi.

Enerji ve Maliye bakanlarının sendikalarla en küçük bir diyalog bile kurmayıp, günlük elektrik enerjisi kesintilerine ne kadar yakın olunduğunu “fark eden” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in grevin ertelenmesi için sendikalarla şahsen görüşerek, diyaloğun başlamasını istemeye niyetlendiği ancak yetkili bakanlıklarla doğrudan istişare zemininin hazırlanmasına zaman tanımak için sendikalarla görüşme görevini Çalışma Bakanı Kusios’a verdiği kaydedildi.

Kusios'ın sendikaları ofisine çağırıp, görüştüğü ve "grevin önümüzdeki haftaya kadar ertelenmesi, Enerji Bakanı Pilidu ve Maliye Bakanı Petridis ile ayrı ayrı görüşme randevusu alınması ve görüşmelere Kusios’un da katılması" konusunda son dakika anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber, Alithia'da “Alarm Sona Erdi… AİK Sendikaları Erteleme Kararını Dün Gece Açıkladı”; Politis'te “Son Anda Işığı Gördüler ve Blackout’tan Kurtulduk… AİK’teki Grevi Son Anda Ertelediler”; Haravgi'de “Elektrik Kesintisinden Son Anda Kaçınıldı… Hükümet Sorumluluğunu Üstlenmeli ve Sorunlar Giderilmeli” başlığıyla yer aldı.

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14/12/2022 11:47