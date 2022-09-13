Anastasiadis Kraliçe Elizabeth için açılan taziye defterini imzaladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in önümüzdeki Pazartesi günü Londra’da gerçekleştirilecek cenaze törenine katılacak liderler arasında olabileceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde, Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşlarının dün konu hakkında kendilerine yöneltilen soruya “bunun henüz kesinleşmediğini, ancak büyük olasılıkla Anastasiadis’in cenazeye katılacak liderler arasında olacağı” yanıtını verdiklerini iletti.

Anastasiadis’in BM Genel Kurulu toplantısına katılacağı New York’a giderken, Londra’ya planlı bir ziyaret gerçekleştireceğini ve Anatasiadis’in Londra’da bulunacağı süre içerisinde İngiltere’deki Rumların düzenlediği bir akşam yemeğine katılarak burada konuşma yapacağını kaydeden gazete, İngiltere’deki resmi yas yüzünden, etkinliğin iptal edildiğini haber verdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kraliçe Elizabeth’in ölümü dolayısıyla, dün sabah Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserinin konutunda açılan taziye defterini imzaladığını kaydeden gazete, Anastasiadis’in taziye defterine, Kraliçe Elizabeth’in ölümü dolayısıyla, Güney Kıbrıs halkı, hükümeti, bizzat kendisi ve eşi adına, en derin taziyelerini büyük bir üzüntüyle ilettiğini yazdığını aktardı.

Anastasiadis taziye defterine ayrıca, Kraliçe Elizabeth’in 70 yıllık hükümdarlığı döneminde, Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasındaki tarihi bağların gerek ikili düzeyde, gerek de İngiliz Miletler Topluluğu (Commonwealth) ailesi içerisinde daha da güçlendiğinin tanığı olduklarını da yazdı.

Anastasiadis, taziye defterini imzalamasının ardından yaptığı açıklamada ise, İngiliz Yüksek Komiseriyle yaptıkları kısa sohbetlerinde, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili müzakerelere yeniden başlanmasının yollarının aranması ve müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının meydana getirilmesi için, iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürme ve derinleştirme arzularını yineleme fırsatı bulduğunu belirtti.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ölümünün Birleşik Krallık halkı, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) ve dünyadaki birçok kişi için büyük bir kayıp olduğunu söyleyen İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq Obe ise açıklamasında, taziye defterini imzalamasından ötürü Anastasiadis’e teşekkür etti.

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13/09/2022 10:46